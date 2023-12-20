В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 20 декабря

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава россиян. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора и производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток произошло 89 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Хотень, Константиновка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и Спирного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбито 6 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражено 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Днепровское, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения по левобережью Днепра. Совершил 29 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника. В течение суток противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Потери врага

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 артиллерийских средств противника.