СБУ объявила подсакционного российского олигарха Фридмана в розыск
Служба безопасности объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом передает "Схемы" со ссылкой на сообщение на сайте Министерства внутренних дел.
Указанная дата исчезновения - 10 октября этого года.
Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Предыстория:
- В сентябре Служба безопасности заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию войны против Украины.
- Как заявляла СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них - "Тульский патронный завод", который производит патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.
- До этого УП нашла Фридмана в Лондоне.
- Президент Владимир Зеленский 5 июля ввел в действие решение СНБО от 5 июля о применении санкций против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.
- В августе 2022 года российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен оказались под санкциями Соединенных Штатов Америки.
- Фридман и Авен после начала войны в Украине покинули Россию. Тем не менее, они оказались под санкциями ЕС и Великобритании.
- Они пытались добиться снятия санкций в Европе. И это им удалось в Великобритании, где власти выдали подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии "на личные расходы" - до $1 млн в год, которые россияне тратят на "базовые потребности" - шоферов, поваров и горничных.