СБУ объявила подсакционного российского олигарха Фридмана в розыск

Служба безопасности объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом передает "Схемы" со ссылкой на сообщение на сайте Министерства внутренних дел.

Указанная дата исчезновения - 10 октября этого года.

Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

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