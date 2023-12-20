Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для внесения второй по величине китайской строительной компании в спонсоры войны стало то, что CRCC до сих пор продолжает работать в российской федерации, строя метро, мосты и автомагистрали.

CRCC занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д. В России компания работает уже 6 лет, то есть открыла свое представительство в государстве-террористе уже после начала российской агрессии 2014 года.

В 2017 году российское подразделение CRCC ООО "Сиарсисы РУС" подписало контракт на строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, открывшихся в 2021 году. В этом же году "Сиарсисы Рус" приступило к строительству Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хейхе (КНР) с пассажирским терминалом.

Кроме того, дочерняя компания China Railway Construction Corporation International подписала контракт на строительство пятого участка национальной автомагистрали "Москва – Казань" протяженностью 107 км, которая является важной частью более глобального транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". К

По сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководство России и Китая тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом. Генподрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC.

Компания в лице ООО "Сиарсисы Рус" продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности, в период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года было импортировано товаров на сумму более 22 млн дол.

"Компания CRCC обеспечивает технологические способности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну России против Украины со стороны руководства компании не было" , - констатируют в НАПК.

Еще три дочерние компании китайской CRCC в России в прошлом году уплатили в бюджет РФ около 257 тысяч долларов налогов.