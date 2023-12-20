Чехия смогла избавиться от зависимости от российского газа – премьер

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна республика доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сообщил в X (Twitter).

Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.

"Мы не колебались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления" , - написал Фиала.

Ještě loni na jaře hrozilo, že ČR bude mít nedostatek plynu. Naše energetická bezpečnost byla ohrožená naší závislostí na Rusku.My jsme neváhali a udělali několik důležitých kroků. Jedním z nich bylo i otevření LNG terminálu v Nizozemsku, který dokáže pokrýt významnou část… pic.twitter.com/CBy69cwLpM — Petr Fiala (@P_Fiala) December 20, 2023

По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.

Напомним:

Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.