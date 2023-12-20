Чехия смогла избавиться от зависимости от российского газа – премьер
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна республика доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа, сообщает Экономическая правда.
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.
"Мы не колебались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления", - написал Фиала.
По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.
Напомним:
Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.