Данилов назвал условия для возобновления авиасообщения в Украине

Возобновления авиасообщения в Украине является важным вопросом. Для этого необходимо выполнить ряд условий, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас в вопросе возобновления авиасообщения рассматривается несколько предложений. Но "есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить".

"Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолетами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос" , - разъяснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что общими усилиями эти вопросы удастся закрыть и Украина рано или поздно сможет пользоваться своим небом.

"Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мертвой точки" , - добавил он.

Возобновление авиасообщения

Напомним, еще 1 декабря заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что такой шаг возможен только после полного закрытия украинского неба от российских ракет и дронов.

Вчера, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что открытие аэропорта "Борисполь" будет свидетельствовать о том, что Украина побеждает. При этом, по его словам, это будет очень серьезная операция.