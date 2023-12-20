Дуда назвал вступление Украины в НАТО крайне важным для безопасности Польши

Предполагаемое членство Украины в НАТО, а также присоединение к Европейскому союзу полностью отвечает национальным интересам Польши, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на открытии заседания Совета национальной безопасности страны.

Лидер Польши отметил необходимость совместных с новым правительством действий для реализации намерений Украины по вступлению в ЕС и Североатлантический альянс.

Также Дуда объяснил, что присоединение Украины к НАТО позволило бы отодвинуть восточный фланг Альянса подальше от польских границ, что выгодно стране в плане безопасности.

Кроме того, польская сторона получила бы в блоке "очередного сильного военного партнера, который в настоящее время уже имеет громадный военный опыт, учитывая два года обороны от РФ", добавил он.

По мнению президента Польши, украинская армия сейчас "одна из лучших" в мире.

"С точки зрения безопасности (Польши, - ред.) является чрезвычайно важным вопрос будущего членства Украины в НАТО" , - подчеркнул Дуда.

Позиция Польши в вопросе вступления Украины в НАТО

Напомним, в июле в Вильнюсе по итогам саммита Североатлантического альянса, несмотря на ожидания, Украина не получила прямого приглашения в НАТО. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Но какие именно он так и не уточнил.

На ситуацию тогда отреагировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава считает, что достигнутого на саммите НАТО решения по Украине недостаточно. При этом есть надежда, что украинцы смогут присоединиться к Альянсу через несколько лет.

При этом незадолго до Вильнюсского саммита НАТО Дуда отмечал, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее вступила в Альянсе, однако государство сможет это сделать только после окончания войны с РФ.