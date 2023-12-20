Блинкен: Украинцы сделали то, что никто не представлял возможным

Украинский народ противостоит одной из крупнейших армий в мире и добивается успехов, и Соединенные Штаты продолжат объединять международные усилия, чтобы помочь Украине в этой борьбе, а также в будущем восстановлении, сообщает Укринформ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года.

"Мы продолжим объединять страны во всем мире для поддержания свободы и независимости Украины, чтобы гарантировать, что агрессия РФ будет оставаться стратегическим провалом", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Путин не добился своей главной цели в Украине, которую пытается стереть с карты мира и включить в состав РФ.

«Это был тяжелый год на поле боя, но опять же украинцы сделали то, что никто не представлял возможным», - отметил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Украина продолжает противостоять одной из крупнейших армий в мире, освобождает территории, несмотря на многочисленные атаки РФ. Украинцы оттеснили остатки российского флота в Черном море и открыли коридор для экспорта зерна и продовольствия.

"Россия ослабла в военном, экономическом, дипломатическом плане", - констатировал глава Госдепа.

С другой стороны, по его словам, Североатлантический альянс стал сильнее, чем когда-либо за свою почти 75-летнюю историю. В этой связи Бликнен напомнил о недавнем присоединении Финляндии к НАТО, а также о завершении процесса вступления Швеции в Альянс на фоне российской агрессии в Европе.

«Международная поддержка была решающей для успеха Украины. Европа внесла вклад более чем в $110 миллиардов для Украины – по сравнению с примерно $70 миллиардами со стороны Соединенных Штатов», - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что это один из лучших примеров распределения обязательств между Америкой и союзниками. В этой связи он также положительно отметил решение Евросоюза начать переговоры по присоединению Украины к ЕС.

Глава американской дипломатии также напомнил о вкладах Японии, Южной Кореи, Австралии и других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, обеспечивших военную, гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении энергетического сектора Украины.

«Как и мы, они отдают себе отчет, что поддержка Украины имеет жизненно важное значение для того, чтобы продемонстрировать агрессорам повсюду, что мы будем противодействовать тем, кто стремится перекроить границы силой», - заявил госсекретарь США.

В то же время Блинкен вспомнил заявление Путина о том, что у Украины вроде бы нет будущего.

"Он (Путин - ред.) считает, что его стратегия переждать и одновременно отправлять волну за волной молодых россиян в мясорубку (войны - ред.), которую сам же и создал, окупится", - заявил Блинкен.

В этом контексте глава Госдепа подчеркнул, что постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность украинцам продолжать борьбу и обеспечить поражение России. Кроме того, эта поддержка поможет Украине крепко стоять на ногах в будущем как в военной, так и экономической сфере, а также в плане демократии.

Как сообщалось, накануне Президент Украины во время пресс-конференции выразил уверенность, что Украина получит обещанную США и Европейским Союзом помощь.