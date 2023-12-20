Зеленский анонсировал изменения в доступе журналистов к фронту

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря провел совещание по доступу на фронт журналистов и пообещал, что информации будет больше, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение президента 20 декабря.

"Днем – много совещаний. Премьер-министр Министр обороны. Очень важен вопрос коммуникации по поводу войны, нашей обороны, в целом фронта. Доступ к фронту журналистов. Изменения подготовлены – информации о фронте должно быть больше. Спасибо всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире".

Также Зеленский сообщил, что провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности, координирующим работу всей команды, занимающейся системой укрытий. По словам президента, за декабрь есть хорошие результаты.

На утреннем селекторе военные доложили о ситуации на фронте, также обсудили ликвидацию последствий российских обстрелов Херсона.

Служба внешней разведки Украины доложила о готовящихся тенденциях в ближайшее время и о важных наших операциях.

"Отдельный разговор о дронах – то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет более быстрой. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ беречь жизнь наших воинов".