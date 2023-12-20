Украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала" – источники
Украинские хакеры группировки Blackjack, вероятно, при поддержке киберспециалистов СБУ провели кибератаку на IT-инфраструктуру Росводоканала, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники УП в силовых структурах.
Как сообщают источники, хакеры атаковали более 6000 компьютеров и удалили более 50 ТВ данных. В частности, внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и т.д.
Сейчас работа "Росводоканала" заблокирована.
Служба безопасности анализирует 1,5 ТВ скачанных данных "Росводоканала".