МВД: Украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира
Украинцы смогут получить водительское удостоверение в связи с потерей или угоном в восьми странах мира, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает МВД.
"Сегодня стартует доставка водительского в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию", - говорится в сообщении.
Для заказа услуги необходимо:
- Войти в Кабинет водителя.
- Указать причину обмена удостоверения.
- Выбрать международную доставку.
- Введите адрес получения.
- Оплатить услугу.
Заявка обрабатывается сервисным центром МВД. Готовый документ будет передан "Укрпочте", а почтовый оператор отправит водительское за границу.
Срок международной доставки – около 15 дней, а ориентировочная стоимость – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу – 960 грн.
Замена водительских прав в "Дія"
Напомним, в марте этого года в "Дія" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:
- истек срок действия документа;
- документ утрачен или уничтожен;
- затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
- изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т.п.);
- если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.
Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.