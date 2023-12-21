ISW: Вдоль всей линии фронта продолжаются позиционные бои
Российские и украинские военные продолжают позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По информации военных аналитиков, российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Спирного (25 км к северо-востоку от Бахмута).
Ключевые выводы ISW за 20 декабря
- Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви патриарх Кирилл сделал ряд антимигрантских и ксенофобских заявлений, которые прямо противоречат усилиям президента России Владимира Путина, направленным на восстановление инклюзивной идеологии "Русского мира".
- Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо заявил, что Кремль не заинтересован в переговорах с Украиной, что свидетельствует о том, что Кремль отходит от своей информационной операции, направленной на имитацию заинтересованности в переговорах.
- Подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" объявил о наборе бывших и нынешних сотрудников "Группы Вагнера" и людей с боевым опытом в войне в Украине.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил двустороннее экономическое сотрудничество с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине 20 декабря.
- Сообщается, что Московский государственный университет (МГУ) закрывает магистерскую программу по "информационной и гибридной войне", которая имела целью научить студентов создавать информационные операции и вести гибридную войну, что вызвало возмущение со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева.
- Кремль продолжает выдвигать условия для создания видимости легитимности предстоящих президентских выборов в марте 2024 года.
- Российские войска осуществили подтвержденное продвижение к северу от Бахмута и продолжили позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения.
- Российские чиновники вручили военные повестки мигрантам во время церемонии натурализации 20 декабря.
- Российская оккупационная администрация продолжает использовать образовательные организации для содействия депортации украинцев в Россию.