У Байдена заявили, что переговоры в Сенате движутся в правильном направлении
В Администрации президента США заявили, что переговоры в Сенате по безопасности границы США и оказания помощи Украине идут в правильном направлении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Украинская правда.
Она добавила, что надеется, что переговоры будут продвигаться быстро.
По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь на этот месяц, которую смогут предоставить Украине. Но отметила, что агрессия России не прекращается, поэтому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.
"Вы слышали от нас, насколько это критично. Если вы смотрите на Украину и на поле боя, больно то, что происходит на поле боя. Они не получают финансирования, они получают меньшее количество помощи", – сказала Жан-Пьер.