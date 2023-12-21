У Байдена заявили, что переговоры в Сенате движутся в правильном направлении

В Администрации президента США заявили, что переговоры в Сенате по безопасности границы США и оказания помощи Украине идут в правильном направлении.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Украинская правда.

Она добавила, что надеется, что переговоры будут продвигаться быстро.

По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь на этот месяц, которую смогут предоставить Украине. Но отметила, что агрессия России не прекращается, поэтому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.