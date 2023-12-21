Израиль начал эвакуацию на юге Сектора Газы – ООН

Израиль отдал приказ об эвакуации определенных районов главного южного города Сектора Газа - Хан-Юнис, сообщает Украинская правда.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что Израиль обнародовал карты, где обозначены новые районы, подлежащие эвакуации. Эти зоны охватывают около 20 процентов города Хан-Юнис.

По данным ООН, до начала боевых действий в этом районе проживало более 110 000 человек.

В этом районе также расположено 32 убежища, в которых находилось более 140 000 внутренне перемещенных лиц, подавляющее большинство из которых ранее были переселенцами с севера.