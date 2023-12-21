Курс валют НБУ на 21 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 20 декабря, вырос до уровня 37.55 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп до 41.07 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.13 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 декабря 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 47.45 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 19 коп до 43.41 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.45 за 1 польский злотый.