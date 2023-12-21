Курс валют НБУ на 21 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 20 декабря, вырос до уровня 37.55 за 1 доллар.
Евро подорожал на 15 коп до 41.07 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.13 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 декабря 2023 года.
Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 47.45 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 19 коп до 43.41 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.45 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.551600
|EUR
|Евро
|41.066400
|RUB
|Рубль
|0.412810
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.454000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.414800
|PLN
|Польский злотый
|9.454600