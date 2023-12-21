Оккупанты снова пытались выбить ВСУ с левобережья Херсонщины – Генштаб

За минувшие сутки российские оккупанты снова пытались выбить ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области – совершили 30 штурмов, получили отпор и были вынуждены отойти.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 21 декабря.

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Ивановское, Торецк, Очеретино, Орловка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Новоукраинка Донецкой области; Орехов Запорожской области; Крынки и Ольга Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделили ракетные войска в 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 6 артиллерийских средствах противника.