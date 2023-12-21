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РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 14 танков – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 14 танков – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины около 1080 своих военных, 14 танков, 20 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 350 270 (+1 080) человек,
  • танков − 5 828 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 825 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 8 226 (+20) ед,
  • РСЗО − 932 (+4) ед,
  • средств ПВО − 611 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 342 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 613 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 919 (+48) ед,
  • специальной техники – 1 208 (+5) ед.

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