РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 14 танков – Генштаб ВСУ
За сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины около 1080 своих военных, 14 танков, 20 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 350 270 (+1 080) человек,
- танков − 5 828 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 10 825 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 8 226 (+20) ед,
- РСЗО − 932 (+4) ед,
- средств ПВО − 611 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 342 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 613 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 919 (+48) ед,
- специальной техники – 1 208 (+5) ед.