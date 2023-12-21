РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 14 танков – Генштаб ВСУ

За сутки РФ потеряла в ходе войны против Украины около 1080 своих военных, 14 танков, 20 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили: