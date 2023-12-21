ХАМАС отказался от перемирия с Израилем для освобождения пленных – WSJ

Палестинская террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 израильских заложников﻿. Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.

Командование боевиков отказывается обсуждать выдачу заложников из Израиля, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу, пишет СМИ.

Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой. Он прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для Сектора Газа.

В издании отметили, что такой жест является попыткой ХАМАС добиться от Тель-Авива больших уступок. В частности, палестинское движение готово обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

Кроме того, палестинская группировка "Исламский джихад" требует от Израиля в обмен на более чем 100 заложников освободить из своих тюрем всех участников движения. Их количество достигает несколько тысяч человек.