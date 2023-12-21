Данилов пообещал "очень приятные новости" по производству снарядов

Союзники Киева, а также украинская промышленность активно увеличивают производство боеприпасов. В ближайшее время можно ожидать очень приятных новостей на этот счет.﻿ Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Вы знаете, что на сегодняшний день разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу" , – сказал он.

По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, максимально понимающие, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находиться в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.