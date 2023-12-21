КНДР передала РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами – посол США

Американская сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиана Смит, сообщает Укринформ.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительные вооружения в Россию для применения в войне против Украины. По нашей информации, КНДР передала РФ более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов" , - отметила представитель США.

Она также сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видны перемещения этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.

"Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в последующей незаконной войне РФ" , - отметила Смит.

По ее словам, в США полагают, что Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от России другие военные технологии. Не исключено, что в этом списке желаний Пхеньяна есть истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.

Смит подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат следить за развитием ситуации и предпринимать любые попытки поставить в Россию вооружение.