Данилов о финансировании от США: Расчитываем на положительный результат в январе

Украина надеется на положительный результат принятия дополнительного финансирования помощи от Соединенных Штатов Америки в январе 2024 года.﻿ Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"То, что касается следующего процедурного вопроса в США. Есть понимание, что он обязательно произойдет. Я думаю, скорее всего, это произойдет в январе. Не надо делать трагедии. Не нужно никого успокаивать. Потому что успокаивать надо малых и больных. А со взрослыми надо по-взрослому разговаривать. И я более чем уверен, что все наши взрослые понимают о чем речь" , - сказал Данилов.

По его мнению, в январе этот вопрос будет на повестке дня в США и Украина будет иметь положительный результат.

Отвечая на вопрос, какой у Украины план "Б" на случай, если это решение не будет принято, секретарь СНБО отметил, что "мы все равно будем воевать, уничтожать врага и приближать нашу победу".

"Мы привыкли к тому, что страна работает в экстремальных условиях. Жизнь не заканчивается, она продолжается. Нам свое делать, нам убивать врага каждый день, гнать его с нашей территории для того, чтобы поставить точку в этой истории" , - добавил Данилов.

Он подчеркнул, что "мы очень много внимания уделяем тем или иным вещам".