FT: Соцсеть X хочет получить $100 млн от политической рекламы

Соцсеть X Илона Маска стремится получить 100 млн долл от политической рекламы в 2024 году, таким образом надеясь компенсировать потери доходов, вызванные выходом крупных брендов из платформы. Эксперты отрасли скептически оценили такие планы.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Газета напоминает, что в этом году Маск отменил запрет на политическую рекламу на платформе, введенный бывшим гендиректором Джеком Дорси - этот шаг Маск объяснил "свободой слова".

С тех пор компания увеличила свои инвестиции в это направление, в частности, недавно организовав мероприятие с участием около 100 существующих и потенциальных политических клиентов в Вашингтоне с целью продвижения своих рекламных услуг.

Впоследствии компания направила сообщение некоторым участникам мероприятия, в котором говорилось, что она "строит современную глобальную площадку - место для встреч партий и кандидатов со своими избирателями, ставя на первый план безопасность бренда и честность выборов".

В электронном письме, с которым ознакомилась Financial Times, добавляется, что X имеет 92,4 миллиона пользователей в США, 98% из которых являются лицами, имеющими право голоса.

Главный исполнительный директор Линда Яккарино сообщила представителям отрасли, что она стремится, чтобы в год больших выборов платформа приносила 100 млн долл ежегодного дохода от политической рекламы, рассказали два источника издания.

X создала команду из около 10 человек, которая провела около 400 встреч и звонков с маркетологами, стратегами, участниками кампаний и группами политических действий.

Новую команду X по продаже политической рекламы возглавляет Стэн МакГуайр, который ранее работал в отделе политических продаж для Hulu и Walt Disney.

Кроме этого, X наняла сына Яккарино Мэтью Мадразо для управления отношениями с республиканцами. А ветерану медийной рекламы Джонатану Фелпсу поручили привлекать к сотрудничеству группы демократов.

Компания также объявляет об увеличении количества вакансий в своей "растущей" команде по продаже политической рекламы в преддверии "предстоящего избирательного цикла 2024 года", свидетельствуют объявления о работе.

Во время промежуточных выборов 2018 года X, тогда известная как Twitter, заработала лишь около 3 млн долл от политической рекламы. По состоянию на 11 декабря компания заработала около 4,7 млн долл с начала 2023 года на политической рекламе.

Один из представителей политического маркетинга в США сказал, что многие в этом секторе считают, что цели X были слишком высокими, поскольку команде не хватало опыта работы в Вашингтоне, а рекламные предложения были недостаточно эффективными.

Ранее, во время презентации своих планов, компания заявляла о целевом показателе дохода от политической рекламы в размере 200 млн долл, но с тех пор пересмотрела эту цифру, сказал собеседник.

"Даже 100 млн долл недостижимы. Цифры дезинформируют и не соответствуют действительности" , - подчеркнул источник.

Исполнительный директор демократической рекламной группы Authentic Майк Неллис, которая провела более десятка кампаний на платформе, сказал, что некоторые из его клиентов отказываются тратить деньги на X.