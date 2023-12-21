Минобороны хочет мобилизовать украинцев, живущих за границей

Министр обороны Рустем Умеров стремится, чтобы в 2024 году живущие за рубежом украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет мобилизовались в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает Deutsche Welle.

Для этого они должны явиться в призывные пункты ВСУ, заявил Умеров в интервью Welt TV, Bild и Politico, обнародованном в четверг, 21 декабря.

По его словам, в случае саботажа "приглашения" будут применены санкции.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно" , – отметил министр.

Как сообщалось, украинское военное руководство настаивает на мобилизации 450-500 тысяч человек и, по словам президента Владимира Зеленского, разрабатывает комплексный план по этому направлению.

По мнению Зеленского, это "очень серьезная цифра", и ему "нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление". Кроме того, президент подчеркнул, что мобилизация такого количества людей обойдется Украине в 500 миллиардов гривен.