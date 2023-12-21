Бизнес-партнер Зеленского по "Лиге смеха" имеет гражданство РФ – "Схемы"

Украинский телепродюсер Наум Баруля, давний творческий соратник Владимира Зеленского, с которыми они вместе основали шоу "Лига Смеха" и спродюсировали ряд известных украинских телевизионных сериалов, и сейчас снимает ситкомы на тему войны и претендовал на бюджетное финансирование, имеет гражданство Российской Федерации не отказался за десять лет войны, сообщает Радио Свобода.

Журналисты "Схем" выяснили, что известный продюсер ездил в Крым до 2019 года включительно, заезжая на оккупированный полуостров по российскому паспорту. За это время Наум Баруля перерегистрировал там свое имущество и бизнес по законодательству оккупантов, и приобрел новую недвижимость, на общую сумму 60 миллионов рублей.

Несмотря на полномасштабную войну, его бизнес в Судаке продолжает работать и платить налоги в бюджет страны-агрессора. Речь идет о ресторанном бизнесе, которым до 2019 года к своему избранию в Верховную Раду от партии "Слуга народа" также совладала его дочь, Ирина Борзова. Ее мужа, зятя Наума Барули, Владимир Зеленский назначил руководить Винницкой областью.

"Схемам" удалось установить, что российская миграционная служба выдала Науму Барули российский паспорт в апреле 2009 года – когда ему было 49 лет. В то время Баруля жил в Москве и работал генеральным директором в компании "АМИК" Александра Маслякова, которая организует "КВН".

Наличие российского паспорта журналисты также подтвердили с помощью официальных реестров РФ и утечек из государственных баз данных разных периодов. В частности, как гражданин России Наум Баруля владеет бизнесом в Крыму и имеет актуальный идентификационный номер налогоплательщика РФ. Также именно по российскому паспорту он до 2019 года владел двумя квартирами в Москве. Кроме того, российский государственный портал "Госуслуги" и сайт МВД указывает паспорт Барули как "действительный".

По данным источников "Схем" с доступом к системе МВД России "Магистраль", фиксирующей сведения о пересечении госграницы РФ, Наум Баруля по меньшей мере до 2019 года включительно ездил в Крым, пользуясь российским загранпаспортом.

Как выяснили журналисты, в оккупированном Крыму украинский продюсер располагает недвижимым имуществом общей стоимостью примерно 60 миллионов рублей и активным бизнесом.

В частности, в Судаке у давнего творческого соратника Зеленского – три квартиры общей площадью 312 квадратных метров. Это имущество Баруля добровольно перерегистрировало по российскому законодательству – об этом свидетельствует заявление, поданное в его интересах в январе 2016 года к оккупационным властям. Этот документ, а также нотариальная доверенность, которую Баруля выдал юристу на представительство своих интересов по этому делу, "Схемы" получили из официальных российских реестров и баз данных.

Зарабатывая деньги в Украине на производстве телевизионных проектов, Наум Баруля после аннексии полуострова продолжил покупать там новое имущество как гражданин России, по законам оккупантов. В 2017 году он стал владельцем земельного участка на 7 соток – также в Судаке. Уже через год – там же приобрел в собственность еще 6 соток и семиэтажное здание площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Кроме имущества журналисты нашли в Крыму бизнес украинского продюсера, который до сих пор работает и платит налоги в казну оккупантов.

По состоянию на декабрь 2023 основатель "Лиги Смеха" остается единственным владельцем компании "Профиль-Н", перерегистрированной в Крыму после аннексии по законам страны-агрессорки.

"Профиль-Н" – это заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Кафе-ресторан оформлен в советской стилистике. До 2019 года этим бизнесом совладели Наум Баруля и его дочь, нынешняя народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, но с избранием в парламент она переписала свою долю на отца.

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