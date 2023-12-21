В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший

Микроавтобус на украинской регистрации попал в ДТП в районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства, примерно в 30 км от границы с Украиной. В результате аварии погиб 30-летний мужчина, восемь человек травмировались. Об этом заявила спикер полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская, сообщает Укринформ.

"Микроавтобусом ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу" , - сообщила Павловская.

Авария произошла в 06:27 (по киевскому времени) в населенном пункте Белжец на автодороге №17. Микроавтобус, который ехал в направлении границы, вовремя не затормозил и столкнулся с стоящим на обочине грузовиком в очереди к польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенне-Рава Русская".

Дорога в месте аварии сейчас заблокирована. Полиция определила в этом районе объездные пути для легковушек через села Шаленик и Затылье-Осада. Для грузовиков, следующих в пункт пропуска "Гребенное - Рава Русская", объезд определен со стороны Подкарпатского воеводства через населенный пункт Седлиска.