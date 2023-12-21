Россияне продвинулись под Авдеевкой до 2 км, используют роботизированные платформы – ВСУ
В районе Авдеевки за два месяца массированного наступления россияне продвинулись на 1,5-2 км. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, сообщает Лига.net.
По его словам, под Авдеевкой продолжаются активные пехотные атаки оккупантов при поддержке бронированной техники, стало больше артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.
Кроме авиабомб армия РФ увеличила активность ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25.
За сутки был уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть артиллерийских систем, в частности, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", еще 33 единицы техники повреждено.
Штупун заявил, что враг продолжает строить фортификации, увеличил активность в темное время суток. За прошлый день было 53 атаки, 19 авиаударов, более 1000 обстрелов.
"За два месяца россияне продвинулись на 1,5-2 км в районе Авдеевки, они там потеряли около 20 000 человек, 200 танков, почти 400 единиц бронетехники. Коксохим остается под контролем, за вчера они потеряли 508 человек, около 10 сдались в плен", — сказал военный.
Спикер ВСУ упомянул применение наземных роботизированных платформ захватчиками, но в небольшом количестве.
"Это дроны для перевозки раненых, не очень хорошая новость для нас, враг насыщает линию фронта такими технологиями", — резюмировал он.