Россияне продвинулись под Авдеевкой до 2 км, используют роботизированные платформы – ВСУ

В районе Авдеевки за два месяца массированного наступления россияне продвинулись на 1,5-2 км. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, сообщает Лига.net.

По его словам, под Авдеевкой продолжаются активные пехотные атаки оккупантов при поддержке бронированной техники, стало больше артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Кроме авиабомб армия РФ увеличила активность ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25.

За сутки был уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть артиллерийских систем, в частности, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", еще 33 единицы техники повреждено.

Штупун заявил, что враг продолжает строить фортификации, увеличил активность в темное время суток. За прошлый день было 53 атаки, 19 авиаударов, более 1000 обстрелов.

"За два месяца россияне продвинулись на 1,5-2 км в районе Авдеевки, они там потеряли около 20 000 человек, 200 танков, почти 400 единиц бронетехники. Коксохим остается под контролем, за вчера они потеряли 508 человек, около 10 сдались в плен" , — сказал военный.

Спикер ВСУ упомянул применение наземных роботизированных платформ захватчиками, но в небольшом количестве.