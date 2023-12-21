Украинцы рассказали об отношении к идее о правительстве национального единства

Более трети украинцев положительно относятся к идее оппозиционных фракций в парламенте о создании правительства национального единства (по примеру Израиля). Но три четверти не видят кандидатов в премьеры.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, 37% украинцев положительно относятся к созданию правительства национального единства, 38% - нейтрально, а 19% - негативно. Остальные 7% не определились со своим мнением.

Кого хотели бы видеть премьер-министром

Также респондентам в открытом формате задавался вопрос, кого бы они хотели видеть во главе такого правительства. Большинство респондентов (76%) затруднились ответить на вопрос.

Респонденты, которые смогли ответить на вопрос, назвали 71фамилию. Относительно чаще назывались пятый президент Петр Порошенко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-премьер Юлия Тимошенко.

Комментарий социологов

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, сейчас можно говорить о сдержанно-позитивном восприятии создания правительства национального единства.

"Возможно, повлияло то, что мы в формулировке вопроса перечислили основные фракции в парламенте, которые могут входить в Правительство национального единства. Как мы видим из других данных, украинцы достаточно критично относятся ко всем перечисленным четырем партиям" , - отметил он.

То есть, часть респондентов сдержанно или отрицательно ставятся за счет такого состава, которому они не очень доверяют.

"Вероятно, если бы мы спрашивали о просто широком объединении разных общественных общественно-политических и волонтерских сил, то такая идея получила бы большее одобрение" , - добавил социолог.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2023 среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.