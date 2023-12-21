Германия предоставила Украине "зимний" пакет помощи почти на 90 млн евро

Германия через Европейское энергетическое сообщество предоставила Украине зимний пакет помощи более чем на 88 млн евро. Об этом говорится в совместном прессрелизе министерства экономики и защиты климата и иностранных дел Германии, сообщает Укринформ.

"Федеральное правительство предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро. Федеральное министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире – ред.), а федеральное Министерство иностранных дел – 34,2 млн евро" , – говорится в пресс-релизе.

Украина использует Фонд энергетической поддержки, среди прочего, для финансирования источников энергии, запасных частей и оборудования, таких как трансформаторы и генераторы, которые помогают поддерживать энергоснабжение Украины.

Украинские энергетики могут использовать его для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать снабжать население электроэнергией и теплом. Другая часть средств будет использована для проектов перехода на зеленую энергетику, таких как фотоэлектрические системы на общественных зданиях и зеленой реконструкции Украины.