Из Авдеевки ежедневно эвакуируют до 7 человек, Рождество не будут праздновать – МВА

В последнее время из Авдеевки Донецкой области эвакуируют около пяти-семи человек в сутки, что значительно меньше, чем еще месяц назад. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Радио Свобода.

По его словам, периодически эвакуацию отменяют из-за мощных обстрелов российских войск.

"В среднем нам удается пять-семь человек в последнее время (вывезти – ред.), три-четыре. Три – это минимум, что нам удается вывозить в сутки. Не так массово, как это было еще месяц назад, потому что максимально в нас тогда выезжали 28 человек днем. В среднем ехали тогда до 20. Сейчас – три, четыре, пять" , – говорит Барабаш.

По его словам, общее число остающихся в Авдеевке людей не изменилось – 1220 человек. Но он надеется, что сегодня из города удастся вывезти нескольких жителей города, которые согласились на эвакуацию.

"В воскресенье у нас не было эвакуации, мы ее отменяли. Не было возможности. Люди хотели, но очень много стреляли. В понедельник эвакуация была, во вторник была. Вчера, к сожалению, в среду мы ее также отменили, потому что очень сильно готовили.

По состоянию на сегодняшний день цифра неизменна на сегодняшний день на утро. Мы уверены, что сегодня, хотелось бы, чтобы все-таки сегодня мы людей вывезли, потому что есть люди, желающие уехать, и главная задача их все-таки эвакуировать" , - говорит Барабаш.

Глава городской военной администрации также рассказал, что в Авдеевке не особо готовятся отмечать Рождество, ведь сейчас "не до того". Он попросил не везти в город рождественские традиционные блюда, потому что это опасно. Также, по словам Барабаша, в городе остается один священник, но специально приглашать духовников для рождественских богослужений не будут.

"Никаких священнослужителей мы в город ввести не будем. Это риск для жизни. В городе есть один священник. Чуть-чуть не до того, не до празднований. Конечно, люди что-то там себе будут делать, в своих подвалах, в тех местах, где они скрываются" , – говорит Барабаш.

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