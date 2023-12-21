"Киевстар" отменяет абонплату на месяц в качестве компенсации

Мобильный оператор "Киевстар" 21 декабря сообщил о возобновлении предоставления всех основных базовых сервисов своим клиентам, говорится в заявлении компании. Компания упразднила плановую плату за тариф для всех своих пользователей, сообщает Лига.net.

Абонентам подписки, контракта и контрактным абонентам с услугой "Домашний Интернет" не спишут плановую плату за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января.

Пользователи "Домашнего Интернета" от Киевстар и "ВСЕ ВМЕСТЕ" не будут платить плановую плату за пакет услуг с 1 по 31 января.

Для корпоративных клиентов Киевстар будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.