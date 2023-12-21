NYT: Китай наживается на войне РФ против Украины

После введения против России глобальных санкций, Китай взялся удовлетворять потребности РФ в критическом импорте, а фактически - наживаться на вторжении в Украину.﻿ Об этом пишет The New York Times, сообщает Экономическая правда.

"Китай наживается на вторжении России в Украину, что привело к тому, что Россия переключилась с Запада на Китай для закупок всего, от автомобилей до компьютерных чипов. Экспорт Китая в соседнюю страну настолько вырос, что этим летом китайские строители построили на границе склады и 20-этажные офисные башни" , - пишет издание.

Отмечается, что товарооборот Китая с Россией в текущем году превысил 200 миллиардов долларов за первые 11 месяцев этого года.

"Такого уровня не ожидали даже эти страны" , - пишет издание.

Больше всего заработали производители грузовых и легковых автомобилей.

Китай также удовлетворил критическую потребность России в импорте, после того, как европейские и американские компании начали избегать России с февраля 2022 года.

"Китай продолжает свою роль поставщика-заменителя товаров, несмотря на риск своих тесных экономических связей со многими европейскими странами" , - отмечает издание.

Экспорт Китая в Россию вырос на 69 процентов за первые 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до вторжения в Украину.

Россия, в свою очередь, продавала нефть и природный газ в Китай с большими скидками. Российские шоколадные конфеты, колбасы и другие товары народного потребления представлены в изобилии в китайских супермаркетах.

Война России в Украине также получила имиджевый толчок от Китая.

"Государственные СМИ постоянно распространяют российскую пропаганду в Китае и во всем мире. Россия настолько популярна в Китае, что инфлюенсеры в социальных сетях стекаются в Харбин, столицу самой северной провинции Китая на востоке Хэйлунцзян, чтобы позировать в русской одежде перед бывшим русским собором" , - говорится в публикации.

Си Цзиньпин, высший лидер Китая, и президент России Владимир Путин, осуществили многочисленные публичные демонстрации тесных связей стран. Си Цзиньпин посетил Харбин в начале сентября и объявил Хэйлунцзян "воротами на север" Китая.