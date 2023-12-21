Умеров: Украина может освободить Крым в 2024 году
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Об этом он сообщил в интервью Bild, сообщает Лига.net.
По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.
"Это наша стратегическая цель. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим", — сказал Умеров.
Он также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США.
"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", — подчеркнул глава ведомства.