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Умеров: Украина может освободить Крым в 2024 году

Умеров: Украина может освободить Крым в 2024 году
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Об этом он сообщил в интервью Bild, сообщает Лига.net.

По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году. 

"Это наша стратегическая цель. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим", — сказал Умеров.

Он также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США. 

"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", — подчеркнул глава ведомства.

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