Малюк рассказал о главных целях СБУ на 2024 год

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico, сообщает Лига.net.

По его словам, в следующем году СБУ намерена активизировать операции в глубине территории России и оккупированных земель.

"Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шокером для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понять, что спрятаться не удастся. Мы найдем врага повсюду" , — сказал Малюк.

Он намекнул, что целями службы будут военные и логистические объекты россиян в Украине и на территории РФ, в частности, в Крыму и на Черном море.

Генерал заявил, что при помощи морских дронов Sea Baby Украина постепенно вытесняет Черноморский флот РФ из Крыма.