Малюк рассказал о главных целях СБУ на 2024 год
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico, сообщает Лига.net.
По его словам, в следующем году СБУ намерена активизировать операции в глубине территории России и оккупированных земель.
"Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шокером для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понять, что спрятаться не удастся. Мы найдем врага повсюду", — сказал Малюк.
Он намекнул, что целями службы будут военные и логистические объекты россиян в Украине и на территории РФ, в частности, в Крыму и на Черном море.
Генерал заявил, что при помощи морских дронов Sea Baby Украина постепенно вытесняет Черноморский флот РФ из Крыма.
"Это законная цель для нас согласно международному праву и правилам войны. Законодательство Украины также позволяет нам атаковать этот объект. И мы должны уничтожить логистику нашего противника", — подчеркнул глава СБУ, комментируя возможные новые атаки на Крымский мост.