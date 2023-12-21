Умеров: Военные должны знать, когда смогут демобилизоваться

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в будущем те, кто будут воевать за Украину, заранее должны знать, где и когда они будут служить, когда будут увольняться, а также им будут предлагать "варианты выбора" в соответствии со способностями.﻿﻿ Об этом Умеров сказал в интервью Bild, сообщает Украинская правда.

По словам Умерова, которые приводит издание, в будущем людям должно быть заранее понятно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда будут увольняться.

Также, как сказал Умеров, будут существовать "варианты выбора" для призывников в соответствии с их способностями.

Отметим, в Украине до сих пор не существует четких правил демобилизации. Сейчас демобилизовать могут только по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда и по другим уважительным причинам.

Во многих украинских гордах неоднократно проходили митинги с требованием ввести демобилизацию после 18 месяцев службы.

Этой осенью петиция к Зеленскому с просьбой утвердить демобилизацию военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тысяч голосов. В 2022 году президент ответил на подобную петицию так: "В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы на других основаниях не предусмотрено".