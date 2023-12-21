Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Законопроект №7457 принят 248 голосами в целом. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как голосовали депутаты:

"Слуга народа" - 178

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За майбутне" - 7

"Голос" - 19

"Довира" - 12

"Восстановление Украины" - 12

Всего "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года" , - написал Железняк.

Что означает легализация каннабиса

Напомним, что Украина идет долгий и постепенный путь к легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. Теперь, после принятия законопроекта, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Заметим, что медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис (простыми словами, который употребляют исключительно для "удовольствия").

При этом использование каннабиса в медицинских целях является распространенной мировой практикой, а его лечебные свойства признаны всем цивилизованным миром.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.

Кроме того, его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным и пациентам с ВИЧ. Вместе медицинский каннабис можно применять для облегчения самочувствия пациентов при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.