ЕС выплатил Украине последние 1,5 млрд евро в этом году

Европейский Союз в четверг выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

Сообщив о выплате, фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена" , – отметила фон дер Ляйен.

Всего на 2023 год ЕС предусмотрел пакет макрофинансовой поддержки Украины объемом 18 млрд евро. Вместе с сегодняшним траншем эти средства были полностью перечислены Киеву.