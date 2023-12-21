Депутаты назначили членов Счетной палаты, несмотря на предостережение G7

Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием, сообщает Европейская правда.

О результате голосования в Раде рассказал нардеп Ярослав Железняк.

В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключка, Ольга Песчанская и Кирилл Клименко.

Железняк отметил, что в четверг Рада также рассмотрит назначение Пищанской новой главой Счетной палаты.

Послы стран "Группы семи" 19 декабря выразили обеспокоенность намерениями Рады назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Послы заявили, что до принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, который отвечает за надзор за международной помощью.

Глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, подчеркивая, что реформирование Счетной палаты "должно быть не в количестве, а в качестве".

Послы стран "Группы семи" и ранее призывали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, чтобы повысить доверие международных партнеров.

Этот орган, как ожидается, будет ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.