У главы Высшей квалификационной комиссии судей есть гражданство РФ – СМИ

Высшая квалификационная комиссия судей получила письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорится, что нынешний глава ВККС Роман Игнатов имеет российское гражданство, сообщает Зеркало недели.

Информацию о письме подтвердили источники издания в ВКСС и Высшем совете правосудия. Сейчас в Высшей квалификационной комиссии судей проходят активные консультации, что делать в этой ситуации, а сам Игнатов готовит брифинг.

Отметим, сообщения о наличии у Игнатова паспорта РФ начали активно распространяться еще в июне нынешнего года. Тогда в интервью "Судебно-юридической газете" он опроверг эти слухи. Игнатов рассказал, что действительно в начале и середине 1990-х годов учился и работал в России, однако имел только паспорт гражданина СССР, который получил еще в 16 лет. По его словам, в документе не было отметок о вступлении в гражданство другой страны. При этом гражданство Украины подтверждено в июле 1996 года, после возвращения в родной Луганск.

Игнатов отметил, что с тех пор проходил множество тщательных проверок перед назначением на работу в прокуратуру и суды. В частности, последними были проверки Конкурсной комиссией по отбору членов ВККС и ВСП, которая финализировала отбор.