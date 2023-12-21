В Минобороны объяснили заявление о "мобилизации украинцев из-за границы"

В Минобороны уточнили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания Welt и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, - ред.), они приезжают в Украину и присоединяются" , - сказал он изданию.

Напомним, сегодня немецкие издания Welt и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах в возрасте 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут санкции, которые пока обсуждаются. WELT и Bild зацитировало Умерова так: "Мы все еще обсуждаем, что будет, если они [мужчины] не приедут добровольно".