Молдова планирует полностью выйти из СНГ в 2024 году

Молдова завершит процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года, последовательно денонсировав все соглашения, заключенные в рамках организации. Об этом заявила председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, этот шаг не приведет к негативным последствиям для экономики страны.

Правительство Молдовы сообщило, что изучает целесообразность дальнейшего пребывания в СНГ в начале 2023 года. Премьер-министр Дорин Речан отмечал: "Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдовы. Пребывание в СНГ не оградило нас от введения экономического эмбарго".

В течение года Молдова денонсировала десятки соглашений в рамках организации. Одновременно она ведет процесс интеграции в Европейский союз. В июне 2022 года ЕС предоставил ей статус кандидата, а в конце 2023-го принял решение о начале переговоров о вступлении в РФ.