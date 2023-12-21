Орбан рассказал детали встречи с Зеленским в Аргентине

Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые рассказал детали короткого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Аргентине, сообщает Европейская правда.

Орбан сказал, что их короткая встреча с Зеленским в парламенте Аргентины произошла "благодаря попутному ветру".

Он сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

По его словам, они тогда говорили о вопросах, связанных со вступлением Украины в ЕС, и Орбан сказал Зеленскому, что "сначала Евросовет должен принять решение".

Зеленский ранее рассказывал, что в разговоре просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

Он также сказал, что Украине и Венгрии нужна "конструктивная встреча", потому что они как страны-соседи не могут не разговаривать.