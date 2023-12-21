Дуда отреагировал на заявления Зеленского о транзите зерна через Польшу

Со стороны украинской власти и в публичной плоскости Украины есть "многие эмоции" и "ненужные высказывания" в адрес Польши, в частности в вопросах экспорта украинского зерна через территорию Польши, которые воспринимаются с досадой. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

"В деле экспорта украинского зерна много манипуляций. Есть много заявлений, что нет транзита через Польшу, что неправда. Через территорию Польши в третьи страны все время транспортируется украинское зерно" , - подчеркнул Дуда.

На вопрос, обижается ли Дуда на Президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, польский лидер отметил, что с его стороны "также есть эмоции, есть много ненужных высказываний, которые воспринимаются с досадой".

"Однако, с точки зрения безопасности Польши, самое важное, чтобы Украина выстояла, чтобы она защитила себя от российской агрессии, чтобы существовала независимая и суверенная Украина, которая в этой части Европы отделяет нас от имперской России" , - подчеркнул польский лидер.

По его словам, ситуация Украины на фронте "очень сложная".

"Украина очень отважно защищается, это неслыханный героизм украинских военных, он невероятен в контексте значительного превосходства России" , - подчеркнул Дуда.

Он обратил внимание, что потери России в этой войне составляют более 300 тыс. человек.

"Это огромные потери, но россияне не уважают человеческую жизнь. И это огромная сложность в обороне Украины. Украина все время обороняется, но находится в сложнейшей ситуации и нуждается в международной военной помощи, к чему я все время призываю" , - подчеркнул президент Польши.

Дуда заверил, что вопрос безопасности для него самый важный. Следовательно, он делает все возможное, чтобы врагу не удалось успешно атаковать Польшу.