Дуда отреагировал на заявления Зеленского о транзите зерна через Польшу
Со стороны украинской власти и в публичной плоскости Украины есть "многие эмоции" и "ненужные высказывания" в адрес Польши, в частности в вопросах экспорта украинского зерна через территорию Польши, которые воспринимаются с досадой. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.
"В деле экспорта украинского зерна много манипуляций. Есть много заявлений, что нет транзита через Польшу, что неправда. Через территорию Польши в третьи страны все время транспортируется украинское зерно", - подчеркнул Дуда.
На вопрос, обижается ли Дуда на Президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, польский лидер отметил, что с его стороны "также есть эмоции, есть много ненужных высказываний, которые воспринимаются с досадой".
"Однако, с точки зрения безопасности Польши, самое важное, чтобы Украина выстояла, чтобы она защитила себя от российской агрессии, чтобы существовала независимая и суверенная Украина, которая в этой части Европы отделяет нас от имперской России", - подчеркнул польский лидер.
По его словам, ситуация Украины на фронте "очень сложная".
"Украина очень отважно защищается, это неслыханный героизм украинских военных, он невероятен в контексте значительного превосходства России", - подчеркнул Дуда.
Он обратил внимание, что потери России в этой войне составляют более 300 тыс. человек.
"Это огромные потери, но россияне не уважают человеческую жизнь. И это огромная сложность в обороне Украины. Украина все время обороняется, но находится в сложнейшей ситуации и нуждается в международной военной помощи, к чему я все время призываю", - подчеркнул президент Польши.
Дуда заверил, что вопрос безопасности для него самый важный. Следовательно, он делает все возможное, чтобы врагу не удалось успешно атаковать Польшу.
"Если Украина может защищаться, то мы, которые так сильно укрепились в военном плане и сделаем это еще в ближайшее время, без сомнения сможем защитить себя в военном плане", - констатировал президент Польши.