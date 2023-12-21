Орбан объяснил, почему назвал войну в Украине "военной операцией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в октябре назвал российскую войну против Украины "военной операцией". Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, сообщает Европейская правда.

"Это военная операция. Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда будет война. Мы должны быть счастливы, что нет объявления войны, потому что тогда в РФ была бы всеобщая мобилизация. Я никому этого не желаю" , – заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, он "будет рад" использовать слово "война" в следующий раз, когда встретится с Путиным, и "у него будет в этом потребность".

В то же время Орбан заявил, что в ближайшее время не планирует проводить двустороннюю встречу с президентом РФ.

В современном международном праве не существует такого правового действия как объявление войны. Практика "объявления войны" действительно существовала до первой половины 20 века, но после Второй мировой войны не применяется, а международное право предусматривает, что войной (международным вооруженным конфликтом) могут быть также те конфликты, в которых какая-то из сторон отрицает свое участие. Заявление Орбана, таким образом, является ложным.