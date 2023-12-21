Медиахолдинги Warner Bros и Paramount ведут переговоры о слиянии – FT

Американские медиахолдинги Warner Bros Discovery и Paramount Global ведут ранние переговоры о слиянии в рамках медиасделки.﻿ Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

По словам трех источников, исполнительный директор Warner Дэвид Заслав и глава Paramount Боб Бакиш обсудили возможную сделку во время обеда в офисе Paramount в Нью-Йорке на этой неделе, по словам трех человек. Переговоры были на ранней стадии, и сделка может не состояться.

Этот разговор был скорее проявлением заинтересованности со стороны Заслава, чем предложением. Миллиардерша Шари Редстоун, которая контролирует Paramount, также провела предварительные переговоры со Skydance, производственной компанией, стоящей за Top Gun: Maverick, которой руководит Дэвид Эллисон.

Обсуждения с Warner Bros, о которых впервые сообщил Axios, происходят на фоне того, как американские медиагруппы пытаются улучшить свою прибыльность после ведения дорогостоящей "стриминговой войны" против Netflix.

Крупные развлекательные группы, в том числе Warner, Paramount и Disney, поставили себе задачу сократить расходы, пытаясь уменьшить убытки, исчисляемые миллиардами долларов от своих сервисов потокового видео.

Аналитики предсказывают потрясения среди меньших медиа-компаний, которые конкурируют с гораздо более крупными технологическими группами, включая Netflix, Apple и Amazon, за ограниченное количество подписчиков.