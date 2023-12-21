В Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных РФ по Украине

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по территории Украины около 7400 ракет. С них воздушными силами было сбито около 1600 единиц.﻿ Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

По приведенным данным с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты выпустили по Украине 7 400 ракет разных типов. Игнат подчеркнул, что перед лицом Украины стоит мощный агрессор.

"Одна из сильнейших армий мира. И мы выстояли. Мы даем ей отбой. Поэтому не все так плохо и страшно как люди, возможно, себе думают" , - заметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он сообщил, что сегодня украинские защитники отбили мощное нашествие, а из общего вышеупомянутого количества ракет воздушным силам удалось уничтожить примерно 1600 единиц.

"Посчитаны и С-300, их треть запущена... С-400 и так далее. И ракеты Х-22 и другие. Баллистические ракеты, там около 900 "Искандеров-М" , - отмечает Игнат.

Поэтому, по его словам, всем ожидаемо хочется больше поводов для радости, особенно в новогодние дни.