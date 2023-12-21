СМИ: На Западе уже рассуждают, что будет, если Путин победит в Украине

На Западе все больше задумываются о том, что Россия может победить в войне, а Украина – потерять дополнительные территории и даже свой суверенитет, тогда НАТО потерпит поражение, а последствия будут ощутимы по всему миру, следует из статей "Financial Times" и "Bloomberg", сообщает Украинская правда.

Об сообщают "Financial Times" и "Bloomberg".

FT пишет, что "Запад играет с идеей позволить Владимиру Путину получить Украину". А "Bloomberg" за два дня до этого писал, что тупик с предоставлением помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины задуматься, что Путин может победить.

В Институте мировой экономики в Киле подсчитали: обещанная западная помощь Украине сократилась почти на 90% по сравнению с 2022 годом, – еще до того, как США и ЕС не смогли одобрить выделение дополнительных средств в этом месяце.

Избирателям, которых подстрекают пропутинские ультраправые, надоела война в Украине. Запад, после 18-месячного перерыва, возобновляет свое 15-летнее умиротворение путинской агрессии.

По мнению FT, сценарий "если Россия победит" становится все более правдоподобным. И это может выглядеть так:

Россия совершает над украинцами ужасное "правосудие победителя": массовые казни, кастрации, изнасилования, пытки, похищения детей, ликвидация активистов, репрессии для партизан. Миллионы украинцев сбегут на запад – и это может снова взбудоражить ультраправых в Европе. На западе Украины может выжить свободное государство, пишет бывший британский дипломат Питер Рикеттс. Оно может даже присоединиться к ЕС. Но Россия будет захватывать территорию, когда это будет возможно, какие бы соглашения не подписал Кремль. Путин будет контролировать почти четверть мирового экспорта пшеницы. Он уже перешел от газа как оружия к продовольствию как оружию. Успех Путина поощрит страны, заинтересованные во вторжении в соседнее государство: Китай, Венесуэлу, Азербайджан, саму Россию. Отмечается, что вероятное создание украинской армии в изгнании, которая бы осуществляла вылазки из европейских стран, еще больше стимулировало бы российские нападения на эти места. Дискредитированный НАТО столкнется с самым большим испытанием. Путин стремится доказать, что НАТО и ЕС не выдержат. FT предполагает: если он нападет на страны Балтии, НАТО может отправить туда войска, но как только несколько сотен западных солдат вернутся мертвыми, ультраправые партии потребуют "мира", а Западные страны могут отступить, потому что "никто не захочет эскалации до ядерной войны".

Американцы и западные европейцы чувствуют себя защищенными, а некоторые восточноевропейские страны начали тратить огромные средства на оборону и вооружение.

Дословно FT:

"Бросить Украину было бы выбором. Но есть альтернатива. Россия имеет низкотехнологичную экономику размером с Канаду. Европейцы могли бы помочь Украине противостоять Путину, даже если Трамп откажется от сотрудничества. Нам пришлось бы быстро развивать нашу оборонную промышленность, но усилия, которые требовались бы от нас, были бы мизерными по сравнению с российскими.

Нам также нужно будет заменить американскую помощь Украине – 71,4 млрд евро за первые 21 месяц войны, согласно данным Института Киля, или 40,8 млрд евро в годовом исчислении. Это 70 евро в год на каждого европейского гражданина НАТО. Мы могли бы это найти, если бы захотели".

Дословно Bloomberg:

"В условиях, когда более 110 миллиардов долларов помощи погрязли в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, вопрос о том, как долго Киев сможет сдерживать российские войска и защищать украинские города, электростанции и порты от ракетных атак, все больше ставится под сомнение.

Кроме потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали потихоньку рассматривать последствия поражения Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны".

Как пишет "Блумберг" со ссылкой на людей, знакомых с внутренними разговорами, которые пожелали остаться анонимными, в Европе переоценивают риски, которые обнаглевшая Россия может представлять для членов НАТО на востоке.

По словам этих людей, волновые эффекты будут ощутимы во всем мире, поскольку партнеры и союзники США ставят под сомнение надежность обещаний Вашингтона по обороне.

Если Украина падет, угроза России для Восточной Европы возрастет, ведь до вторжения Украина выступала буфером между Россией и не-балтийскими членами НАТО.

"Если Россия полностью оккупирует Украину, она может создать новые военные базы на западе страны и перебросить туда значительные силы. Чтобы противостоять потенциальной угрозе на востоке Европы, НАТО придется усовершенствовать свои оборонительные меры за огромные финансовые расходы. Но даже при таких условиях Альянс может оказаться неспособным защититься от нападения России" , – считает "Bloomberg".

Кроме того, что на Западе сомневаются в способности Украины отвоевать всю оккупированную территорию, похоже, есть сомнения и в возможности ВСУ удержать подконтрольные территории.

Кристин Берзина, управляющий директор Немецкого Фонда Маршалла в Вашингтоне, сказала:

"По обе стороны Атлантики растет беспокойство по поводу отсутствия движения в вопросе помощи Украине и разочарование тем, что эта стагнация имеет ужасные последствия на поле боя. Возможность того, что Украина потеряет дополнительные территории и даже свой суверенитет – это все еще остается на повестке дня".

По словам европейских чиновников, Россия, вероятно, будет пытаться захватить больше территории и разрушить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое ей для самозащиты.

По их словам, если Украина не сможет защитить себя, она может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на российских условиях.

Ситуация на фронте делает все более понятным то, что борьба может длиться годами и что даже наличие помощи может не дать значительного прорыва, говорят чиновники.

Аналитики также предполагают, что США придется выбирать между удержанием достаточных сил в Азии для защиты Тайваня от потенциального удара Китая и сдерживанием нападения России на НАТО. Расходы на развертывание сил "будут длиться до тех пор, пока будет сохраняться российская угроза – потенциально до бесконечности".

И это не учитывая перспективу того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах 2024 года и выполнить свои обещания выйти из основных альянсов, в том числе НАТО, и заключить соглашение с Путиным по Украине.