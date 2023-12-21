В Киеве разоблачили схему хищения на строительстве Подольского моста

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных денег на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Заместителю директора столичной Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений объявили о подозрении в служебной халатности, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

По данным следствия, должностное лицо подписало акты приема выполненных строительных работ со значительно завышенной стоимостью эксплуатации отдельной строительной техники. По предварительным оценкам, из-за этого бюджет потерял 24 миллиона гривен.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

В сентябре текущего года фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье – тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство моста "подорожало" на 6,5 миллиона гривен.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования. Подрядчики и компании неоднократно обвинялись в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщалось, 1 декабря 2023 года Подольско-Воскресенский мост был открыт для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусного сообщения.