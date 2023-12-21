Российские войска сбросили на Торецк две авиабомбы: есть убитые и раненые

Российские оккупанты сбросили на Торецк две авиабомбы: убиты трое и ранены пятеро гражданских жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Сообщается, что 21 декабря в 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, пока устанавливается.

Оружие попало по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших в возрасте от 33 до 54 лет госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.