НАПК: Правительство Орбана заплатило Порошенко более 37 млн гривен

Лидер партии "Европейская Солидарность", третий президент Петр Порошенко получил от венгерского правительства более 37 млн. гривен накануне несостоявшейся встречи с его руководителем Виктором Орбаном, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАПК.

В 2023 году третий президент получал доходы из двух источников, основной из которых – Министерство финансов Венгрии. Оттуда ему поступило 37 млн. 104 тыс. 440 грн.

Согласно декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с Орбаном.

Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, а СБУ утверждала, что его визит в Венгрию может быть использован российскими ФСБ и ГРУ. Примечательно, что командировку на поездку третьего президента сначала в США. а затем в Венгрию подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, но заместитель Стефанчука — Александр Корниенко — командировку отменил.

Порошенко или его представители до сих пор не объясняли, за что именно, вероятно, получили деньги от венгерского минфина.