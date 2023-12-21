В центре Праги произошла стрельба: известно об убитых и раненых (Обновлено)

В центральной части Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, произошла стрельба. Предварительно известно об убитых и раненых, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают полиция Чехиии и спикер МИД Украины Олег Николенко..

"Сейчас мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Ян Палах" , - говорится в заявлении.

Полиция уточнила, что вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыта.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

"По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые" , - добавили правоохранители.

Обновленная информация

Полиция уточняет, что стрелок ликвидирован.

"Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых" , - добавили полицейские.

Украина следит за ситуацией в Праге

Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938.

Информация о жертвах

Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

9 тяжело ранены;

5-6 получили ранения средней тяжести;

до 10 получили легкие ранения.

"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в учебных заведениях в мире

Недавно сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, которая впоследствии покончила с собой.

РБК-Украина также писало, что в мае в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Тогда погибло 10 человек.