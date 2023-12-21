Close button

В центре Праги произошла стрельба: известно об убитых и раненых (Обновлено)

В центре Праги произошла стрельба: известно об убитых и раненых (Обновлено)
Фото: Pixabay

В центральной части Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, произошла стрельба. Предварительно известно об убитых и раненых, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают полиция Чехиии и спикер МИД Украины Олег Николенко..

"Сейчас мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Ян Палах", - говорится в заявлении.

Полиция уточнила, что вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыта.

"По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", - добавили правоохранители.

Обновленная информация

Полиция уточняет, что стрелок ликвидирован.

"Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", - добавили полицейские.

Украина следит за ситуацией в Праге

Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938.

Информация о жертвах

Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

  • 9 тяжело ранены;
  • 5-6 получили ранения средней тяжести;
  • до 10 получили легкие ранения.
"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в учебных заведениях в мире

Недавно сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, которая впоследствии покончила с собой.

РБК-Украина также писало, что в мае в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Тогда погибло 10 человек.

Новости

Популярные темы форума

analytics