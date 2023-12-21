Орбан прокомментировал решение Украины не пускать Порошенко в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг связал решение Украины не выпустить пятого президента Петра Порошенко за границу для встречи с ним с сомнениями относительно необходимости предоставления Киеву членства в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Reuters.

По просьбе прокомментировать решение украинской власти отозвать разрешение на командировку Порошенко за границей, в том числе и в Венгрию, Орбан заявил, что считает "приемлемым" определенное ограничение на время войны.

"Но возникает вопрос, если встреча гражданина Украины с премьер-министром Венгрии несет угрозу национальной безопасности, то как они хотят стать членами ЕС? Но оставим это потом", – добавил он.

Напомним, 1 декабря депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше.

На следующий день Служба безопасности объявила, что Порошенко планировал встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, и, по разведывательным данным, российские спецслужбы якобы планировали использовать эту встречу для осуществления ИПСО против Украины.

В Венгрии на это отметили, что "не желают играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского", а подобные новости являются "еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в ЕС".